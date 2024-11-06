انهيار مفاجئ في سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية بمصر

كتبت- دينا كرم:

هبط سعر الذهب أكثر من 90 جنيها بشكل مفاجئ بحلول التعاملات المسائية اليوم الاربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب سجل مستوى قياسيا جديدا خلال منتصف التعاملات اليوم قبل الهبوط المفاجئ محليا وعالميا في رد فعل سريع على فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وارجع نجيب هذا الانخفاض بالسوق المحلية بسبب تراجع الذهب عالميا 3.16% بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء مقارنة ببداية التعاملات إلي 2657 دولار للأونصة، مقارنة بانخفاض بنحو 64 دولار مقارنة بمنتصف التعاملات وهذا الأمر أثر على سعر الذهب محليا.

وجاء انخفاض سعر الذهب عالميا بعد إعلان رئيس مجلس النواب الأمريكي صباح اليوم فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسته كامالا هاريس من الجولة الأولى.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2513 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3231 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3770 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4308 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.16 % إلى نحو 2657 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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