ارتفاع سعر الذهب مع بداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب 15 جنيها اليوم في مصر ببداية التعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2557 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3287 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3835 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4383 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30680 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.33 % إلى نحو 2708 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب