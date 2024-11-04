إعلان

انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

03:58 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 30650 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 100.59 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 34.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 65.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.5% إلى مستوى 30833 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية مؤشر البورصة أسهم البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مواقع التجارة الإلكترونية تبدأ سباقها السنوي "عروض البلاك فرايداي"

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان