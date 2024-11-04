انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 30650 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 100.59 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 34.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 65.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.5% إلى مستوى 30833 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.