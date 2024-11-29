انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بحلول نهاية التعاملات المسائية اليوم الجمعة بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2457 جنيها للجرام

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3158 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3685 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4211 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29480 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.86 % إلى نحو 2660 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب