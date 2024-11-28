تراجع سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات الصباحية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس بنحو 30 جنيها، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2440 جنيها للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3138 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3660 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4183 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29280 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2637 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:هنا