انخفاض البطاطس والبصل .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والملوخية، والجوافة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 10 جنيهات و18 جنيها، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر بين 10 جنيه و13 جنيه، بارتفاع جنيه.

البصل الأبيض بين 15 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 5 جنيهات و11 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 جنيهًا و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و 13 جنيهًا.

الملوخية بين 10 جنيهات، و 12 جنيها، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 17 و21 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 7 و11 جنيها، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها.

جوافة بين 5 و20 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 13 و25 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.