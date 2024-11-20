انخفاض أسعار اللحوم والعدس في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الأرز، والفول، والمكرونة، والعدس، واللحوم، المسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددًا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.45 جنيه، بتراجع 1.62 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 52.53 جنيه، بتراجع 1.78 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.37 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 81.8 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 32.82 جنيه، بتراجع 3.59 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.17 جنيه، بتراجع 3.86 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 60.87 جنيه، بتراجع 3.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 97.83 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.35 جنيه، بتراجع 3.19 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.02 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.22 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 44.62 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.6 جنيه، بزيادة 2.58 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 262.11 جنيه، بزيادة 8.25 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.35 جنيه، بزيادة 1.71 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.59 جنيه، بتراجع 16.53 جنيه