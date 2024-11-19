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سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

10:20 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية بنحو قرش، بينما ارتفع في بنك التعمير والاسكان بنحو قرش، فيما استقر في 8 بنوك ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الالكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 49.35 جنيه للشراء، و 49.45 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.39 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.41 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم في البنوك بنك الإسكندرية بنك التعمير والاسكان
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