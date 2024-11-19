سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية بنحو قرش، بينما ارتفع في بنك التعمير والاسكان بنحو قرش، فيما استقر في 8 بنوك ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الالكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصرى: 49.35 جنيه للشراء، و 49.45 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.39 جنيه للشراء، و49.49 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.41 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.
فيديو قد يعجبك: