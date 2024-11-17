كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره أمس وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات.

يذكر أن سعر الذهب في مصر، ارتفع أمس، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 17-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4058 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3550 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3043 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2367 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1691 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 126192 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28400 جنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2563 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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