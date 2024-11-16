وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطاريات السيارات محليًا بحلول 2027

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع كل من الإمارات وتايوان لتصنيع "ميني باص" بتقنيات محلية، مع الاستعانة بالبطاريات من الخارج في المرحلة الحالية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح شيمي أنه من المتوقع أن يبدأ تصنيع البطاريات محليًا بحلول عام 2027.

كما أضاف شيمي أن الشركة المنتجة ستعمل على مجموعة من المعايير الفنية لضمان تطوير المنتجات المحلية وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استدامة هذه الصناعات.

وتابع الوزير بالقول: "الأتوبيس الذي تم إنتاجه قد تم استخدامه في دول الخليج، وخاصة في دولة قطر أثناء كأس العالم 2022، وسيلتزم بتطبيق المعايير العالمية في الجودة والتصنيع".

وفي ختام حديثه، أشار شيمي إلى أن الشارع المصري سيشهد عودة سيارات وأتوبيسات ماركة النصر إلى السوق مرة أخرى، تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا

محافظة الجيزة: صيانة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبري مشاة العجوزة

قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.. تنبيهات مهمة لأصحاب مخالفات البناء بالقاهرة