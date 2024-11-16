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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

07:31 م السبت 16 نوفمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2366 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3043 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3550 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2563 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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