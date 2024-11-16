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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والبيض واللحوم

01:40 م السبت 16 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض واللحوم والزيت، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

18 جنيها لكيلو البطاطس..أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع اللحوم والزيت وانخفاض الجبن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار اللحوم
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