أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 67 و 69 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و 110 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 175 و 325 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 80 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 350 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.