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سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات الاربعاء

01:48 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 30 جنيها، خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2430 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3124 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3645 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44 % إلى نحو 2610 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا
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