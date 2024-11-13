انخفاض الليمون وارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الباذنجان والفلفل الرومي البلدي، والليمون البلدي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار البصل، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والعنب الأحمر، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس بين 9 جنيهات و17 جنيها.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و 13 جنيه، بزيادة خمسين قرشا.

البصل الأبيض بين 15 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و10 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و 13 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 16 و 26 جنيها، بزيادة جنيه.

جوافة بين 10 و20 جنيها.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 7 و10 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.