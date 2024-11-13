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ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:33 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 173.78 جنيه، بزيادة 1.43 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 177.47 جنيه، بزيادة 46 قرشا.

أسعار البيض مركز معلومات مجلس الوزراء كرتونة البيض
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