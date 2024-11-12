ارتفاع طفيف في سعر الذهب بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 3 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء ، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2445 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3144 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3668 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4192 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29340 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 2607 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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