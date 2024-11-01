سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول التعاملات المسائية ، وهبط الجرام بنحو 5 جنيهات مقارنة ببداية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2520 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3240 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3780 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4320 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 2752 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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