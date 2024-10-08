انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الجبن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار اللحوم، والدقيق، والزيت، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الدواجن، و الجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب والأرز ، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي..

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.66 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 51.33 جنيه، بتراجع 6.39 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.91 جنيه، بتراجع 2.34 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 75.6 جنيه، بتراجع 16.19 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.82 جنيه، بتراجع 3.66 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.01 جنيه، بتراجع 1.1 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 57.72 جنيه، بتراجع 9.04 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.12 جنيه، بتراجع قرش.

لتر زيت الذرة: 90.24 جنيه، بتراجع 16.63 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 389.78 جنيه بتراجع 24.2 جنيها.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.22 جنيه، بزيادة 3.93 جنيها.

كيلو الأرز السائب: 28.04 جنيه، بزيادة 1.12 جنيه.

كيلو الفول السائب: 42.12 جنيه، بتراجع 77 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.57 جنيه، بزيادة 16.18 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 246.62 جنيه، بزيادة 4.86 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.82 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 109.5 جنيه، بتراجع 6.92 جنيه.