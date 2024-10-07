المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوى 32 ألف نقطة بمنتصف التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

تجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 - خلال منتصف التعاملات - مستوى 32 ألف نقطة بنسبة ارتفاع 1.03% ليسجل حاليًا عند مستوى 32045 نقطة مقابل سعر الفتح عند مستوى 31720 نقطة خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 44 مليار جنيه ليسجل بقيمة 2.265 تريليون جنيه مقابل 2.221 تريليون جنيه خلال جلسة الخميس الماضي.

وارتفع سهم 73 شركة وينخفض أسهم 93 شركة بينما لم تتغير أسهم 44 شركة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

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