انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب ببداية التعاملات اليوم الاثنين، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2383 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3064 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3575 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4085 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40% إلى نحو 2642 دولار اللأونصة، خلال تعاملات اليوم (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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