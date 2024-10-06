بعد تعهد "أوبك+" بخفض الإنتاج.. توقعات بارتفاع أسعار نقل النفط عالميا

كتب- أحمد والي:

تسود توقعات أن ترتفع تكلفة تأجير ناقلات النفط، إذا نفذ تحالف "أوبك+" تعهده بإنهاء خفض الإنتاج، بعدما شهدت تكاليف شحن النفط وأسهم شركات الناقلات ارتفاعاً كبيراً، في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.

ومع تصاعد وتيرة الصراع؛ يتجه بعض التجار في بعض أنحاء العالم إلى تأمين احتياجاتهم من الخام بشكل عاجل.

ووفق "بلومبرج"، قال محللون لدى شركة "جيفريز"، إن نسبة تشغيل ناقلات النفط ربما ترتفع إلى 90% العام المقبل إذا نفذ "أوبك+" تعهده بإلغاء تخفيضات الإنتاج.

وستكون نسبة تشغيل ناقلات النفط أعلى من أي وقت مضى في تلك الفترة، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الناقلات الكبيرة إلى حوالي 100 ألف دولار يومياً، بسبب زيادة الطلب على نقل النفط.

كما تتوقع "جيفريز"، أنه بحلول عام 2027، سيحدث استخدام كميات كبيرة من مخزونات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف نقل النفط.

ووفق بيان أصدره "أوبك+"، خلال سبتمبر الماضي، اتفقت 8 دول من أعضاء التحالف وهي "السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان"، على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر، بعد ذلك سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من 1 ديسمبر 2024.

وأعاد البيان التأكيد على "المرونة في تعليق التعديلات مؤقتاً أو عكسها حسب الضرورة".

وقفزت عائدات السفن من فئة "أفراماكس"، -خلال الأسبوع الماضي- التي تُستخدم لنقل شحنات النفط الأميركية بحجم 700 ألف برميل إلى أوروبا، بنسبة 249% لتصل إلى نحو 58 ألف دولار في اليوم، وفقاً لبورصة البلطيق في لندن، وفق "بلومبرغ".

وتُستخدم هذه السفن في الرحلات الدولية قصيرة المسافة نسبياً، ما يجعلها في كثير من الأحيان الخيار الأمثل لتلبية الطلب الفوري على النفط من المصافي.

ومحللو "جيفريز"، كتبوا في مذكرة أن "تقارير وسطاء الشحن عن نشاط كبير في ترتيبات استئجار السفن بقطاع الناقلات متوسطة الحجم من سوق الخليج الأميركي دفعت الأسعار للارتفاع، تلعب التوترات في الشرق الأوسط دوراً إلى حد ما في حجز الشحنات، ربما في وقتٍ أبكر من المعتاد".

كما تضاعف التقييم العام لعوائد سفن "أفراماكس" في بورصة البلطيق الأسبوع الماضي ليصل إلى ما يزيد قليلاً عن 42 ألف دولار في اليوم. وشهدت الناقلات من فئة "سويس ماكس" زيادة بنسبة 56% لتصل إلى 36 ألف دولار الأسبوع الماضي.

أما ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً، وهي أكبر فئة من السفن التي تنشر البورصة أسعارها، فحققت زيادة 10%.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر النفط الخام بنحو 8% ، وهو أكبر ارتفاع منذ أوائل العام الماضي.

ويمثل الشرق الأوسط نحو ثلث إمدادات النفط الخام في العالم، حيث تضخ إيران نحو 3.3 مليون برميل من النفط الخام يومياً في الأشهر الأخيرة، مما يجعلها ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).