إعلان

سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

05:24 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 10 جنيهًات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2510 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3227 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3765 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4302 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2777 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب عالميًا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس حزمة اجتماعية للمواطنين
الحكومة تقر شروطا جديدة للقروض الخارجية.. وتعيد تشكيل اللجنة المختصة
الحكومة تقر نظام الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية حال عدم تحقيق الحد الأدنى للقبول
الصور الأولى من جنازة الفنان مصطفى فهمي بحضور شقيقه حسين
عاجل| خروج ثلاثي الزمالك من قسم الشرطة في أبوظبي
6 فئات ممنوعة من السفر| الداخلية تبدأ تلقي طلبات حج القرعة 2025 (خطوات التقديم)
أسود قصر النيل.. القصة الكاملة لأزمة طلاء التماثيل
خاص| "الكهرباء" تقرر تقسيط مقايسات العدادات الكودية
موجة تقلبات جوية مُنتظرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين