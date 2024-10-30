سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 10 جنيهًات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2510 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3227 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3765 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4302 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2777 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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