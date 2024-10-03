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الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء

01:39 م الخميس 03 أكتوبر 2024

الدكتورة رانيا المشاط

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كتبت- منال المصري:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة طرحت على مجلس النواب مشروع قانون بشأن نقل تبعيته من وزارة التخطيط إلى مجلس الوزراء مع اختيار الوزير المكلف بالصندوق.

كانت مصر أنشأت صندوق مصر السيادي في فبراير 2019 لإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة في صناعات مختلفة وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

ويتفرع من صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية وهي صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.

ويصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار، وفق آخر بيانات صادرة.

الدكتورة رانيا المشاط صندوق مصر السيادي مجلس الوزراء
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