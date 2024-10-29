ما مدى تأثير تدشين مؤشر بين الاستدامة و"الشريعة" على السوق المحلي؟

كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء أسواق المال تحدثوا لـ "مصراوي"، أن سعى البورصة المصرية نحو تدشين مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية يساهم في زيادة عمق السوق المحلي وجذب فئات جديدة من المستثمرين الأجانب.

وقال معتز عشماوي، خبير أسواق المال، إن إطلاق مؤشر جديد يعتمد على دمج معايير الشريعة الإسلامية والاستدامة معًا؛ سيساهم في جذب فئات جديد من المستثمرين الأجانب التي تحرص على التداول بالشركات التى تتوافر لديها معايير الحوكمة مقارنة بأغلب المستثمرين المحليين غير المهتمين بالتداول في شركات تتمشى مع معايير الاستدامة والشريعة الإسلامية.

وتابع عشماوي، أن وجود مؤشر يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية سيؤدي إلى زيادة عمق السوق المحلي.

وأضاف عشماوي، أن زيادة حجم السوق وعمقه سينعكس على نقل السوق المحلي في البورصات العالمية من تصنيف الأسواق الناشئة إلى الانضمام للأسواق المتطورة.

وأشار عشماوي، أن ذلك المؤشر الجديد الذي سيتم تدشينه سيسهم في التأثير على المدى المتوسط والطويل على إعادة تقييم أسهم الشركات - التى ستنضم له - بشكل عادل.

ويرى عشماوي أن أغلب أسهم شركات السوق المحلي المقيدة بالبورصة المصرية، تتداول تحت قيمتها العادلة، لسببين هما عدم انعكاس إيرادات وأرباح الشركات على سعر السهم بجانب انخفاض سعر قيمة العملة المحلية بما يجعل أسهم الشركات تتداول بقيم منخفضة، تساهم في جذب مستثمرين أجانب وهو ما يظهر في زيادة معدلات الاستحواذ على الشركات خلال الآونة الماضية.

وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن شركات المؤشر الرئيسي EGX 30 تعد المرشح الأقوى - من حيث الشفافية والقوى المالية - للإنضمام للمؤشر الجديد وفقًا لالتزامهم بمعايير الاستدامة والحوكمة بجانب بعض الشركات من مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الغايش، أنه فيما يتعلق بمعايير الشريعة الإسلامية فيتم وضعها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الجهات الدينية.

وأضاف الغايش، أن الجمع بين معايير الشريعة والاستدامة سيعطى قوة للمؤشر وأداء السوق بشكل عام.

بينما ترى نجلاء فراج، خبير أسواق المال، حول مدى تأثير المؤشر الجديد على أداء السوق المحلي وجذب مستثمرين جدد، أنه نظرًا لأن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يعمل على الاهتمام بمعايير الاستدامة بالإضافة إطلاق مؤشر خاصة بالشريعة الإسلامية لذلك سيكون انعكاسه طفيف.