رسميا.. محمد معيط مديرا تنفيذيا ممثلا للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد

كتبت- منال المصري:

فاز الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق رسميا بمنصب المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة المديرين التنفيذين بصندوق النقد الدولي ممثلا المجموعة العربية والمالديف خلفا للدكتور محمود محيي الدين، وفق بيان له اليوم.

كانت مصر رشجت الدكتور محمد معيط لهذا المنصب خلفا للدكتور محمود محيي الدين وهو ما تم تزكيته من المجموعة العربية ليفوز بالمنصب رسميا.

وتوجَّه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لثقته الغالية ودعمه لترشيحه لهذا المنصب الدولي رفيع المستوى، وكذلك مساندة الحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابهم، وممثلي المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد، لدعمهم أيضًا خلال فترة الترشيح والتصويت.

وأكد على الدور الملموس للدكتور محمود محيي الدين الداعم للأهداف الاقتصادية والتنموية بالدول العربية وما بذله من جهد ضخم وما حققه من إنجازات خلال توليه هذا المنصب على مدار الأربع سنوات الماضية.