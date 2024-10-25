ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2490 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3201 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3735 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4268 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.38% إلى نحو 2725 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب