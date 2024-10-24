تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر كيلو السبيط والكالماري، اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، فيما استقرت باقي أسعار أنواع الأسماك، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و86 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و200 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و315 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 140 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.