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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 21 أكتوبر

04:09 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4267.3 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4291 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3754 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3218 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30037 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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