ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر طن حديد عز، والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق، بينما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40400 جنيه، بتراجع 514.29 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42106.25 جنيه، بزيادة 156.25 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2612.75 جنيه، بزيادة 59.75 جنيه.