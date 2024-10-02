مفيش دولار.. جوجل تخطر منشئي المحتوى بتحصيل الأرباح بالجنيه المصري

كتب- علاء حجاج:

أخطرت شركة جوجل منشئي المحتوى عبر المنصات التابعة لها بالحصول على أرباحهم بالعملة المحلية بداية من مايو 2025.

وقالت الشركة في رسالة عبر البريد الإلكتروني اليوم " اعتبارًا من 1 مايو 2025، ستبدأ جوجل بإرسال الدفعات للمقيمين في مصر بالعملة المحلية، أي بالجنيه المصري، في إطار خطتنا لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم. لن ندفع العائدات بالدولار الأمريكي في مصر بعد الآن".

وأوضحت الشركة أن منشئ المحتوى من مستخدمي AdSense أو "AdSense لمنصة YouTube" أو AdMob أو "مدير الإعلانات" في مصر سيحصلون على أرباحهم بالجنيه المصري.

ماذا سيحدث؟

قالت الشركة في رسالة البريد الإلكتروني، إنها ستنشئ حساب دفعات جديدًا يستخدم الجنيه المصري في 1 أبريل 2025.

وشددت على أنه يجب إنشاء حساب مصرفي يستقبل الدفعات بالجنيه المصري إلى الحساب الدفعات الجديد، وذلك لمواصلة تلقّي العائدات من AdSense و"AdSense لمنصة YouTube" وAdMob و"مدير الإعلانات" بعد أبريل 2025.

كيفية تعامل جوجل مع أي رصيد في حسابات الدفع الحالية

بينت جوجل طريقة التعامل مع الأرصدة بالحسابات قبل أبريل 2025، لتكون كالتالي:

إذا كانت لديك طريقة دفع صالحة وأكثر من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، ستدفع جوجل ما يساوي هذا الرصيد بالعملة المحلية في أبريل 2025.

إذا لم تكن لديك طريقة دفع صالحة محفوظة في سجلك أو كان لديك أقل من 25 دولار أمريكي في حساب الدفع الحالي المرتبط بهذه العملة، سيتم تحويل عملة الرصيد من الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري ليتم إرسالها إلى حساب الدفع الجديد بالجنيه المصري.

سيتم احتساب سعر صرف العملة استنادًا إلى معدّل سعر صرفها في الشهر السابق،وسيُستخدَم سعر الصرف هذا لمّرة واحدة في عملية التحويل هذه فقط.