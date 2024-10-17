انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الطماطم، والبطاطس، البصل الأحمر، والكوسة، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 و15 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأبيض: يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الكوسة: تتراوح بين 6 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 6 و18 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الملوخية: تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و30 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

برتقال بلدي: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.