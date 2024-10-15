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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر

03:03 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت– أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4093 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4110 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3596 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3082 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28770 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية
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