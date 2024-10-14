انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر السمك البلطي، والجمبري، والكابوريا في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و 83 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 210 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و325 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 154 جنيهًا، يتراجع 30 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و 340 جنيهًا، بتراجع 40 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.