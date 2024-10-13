تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة اليوم الأحد 13 أكتوبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4102 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4129 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3613 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3097 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28904 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.