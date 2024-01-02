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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع 25 جنيها مع بداية التعاملات

10:28 ص الثلاثاء 02 يناير 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2120 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2726 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3180 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3634 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا هبط إلى نحو 2074 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بزيادة 11.4 دولار بنسبة 0.55%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب

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