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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 15 مايو

03:57 م الأربعاء 15 مايو 2024

سعر الذهب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3522 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3570 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3124 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2677 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24990 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21
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