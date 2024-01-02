ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40197 جنيها، بزيادة 171 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42672 جنيها، بزيادة 190 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2196 جنيها، بتراجع 78 جنيها.