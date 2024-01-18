سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخي بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، ليسجل مستوى تاريخي جديد، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 20 جنيها في منتصف التعاملات، ليواصل الارتفاع بحلول تعاملات المساء، ليصبح مجموع الزيادة في الجرام حتى الآن 40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 نحو 2267 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 عند 2914 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3400 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 3886 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2014 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 7.4 دولار بنسبة 0.37%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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