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سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات

01:48 م الأربعاء 17 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2240 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3360 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3840 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 26880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2026 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 2.7 دولار بنسبة 0.13% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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