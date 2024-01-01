وضع البئر الأول من حقل بترول بخليج السويس على خريطة الإنتاج

كتب- مصطفى عيد:

نجحت شركة بترول خليج السويس "جابكو" في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس على خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي في ظل تنفيذ استراتيجيتها من أجل زيادة إنتاج البترول الخام، والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة لتعظيم الإنتاجية.

وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول تطورات تنفيذ خطة الإنتاج المبكر من حقل بترول شمال صفا مع المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة جابكو ، حيث تستهدف المرحلة الأولى من مشروع الانتاج المبكر من الحقل أن يصل إلى 6 آلاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن تم وضع البئر الأول على خريطة الإنتاج بمعدل 2500 برميل يومياً.

ووفقا للبيان، يجري حاليا الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الإنتاج إلى المعدلات المستهدفة، والمخطط زيادتها مجدداً إلى 12 ألف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة.

ونفذ المرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل شمال صفا تحالف شركات مصرية يضم إنبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية لإنشاء وتركيب محطة إنتاج شمال صفا، ومد خطي إنتاج بطول 10 و11 كم بإجمالي استثمارات 125 مليون دولار، وفقا للبيان.