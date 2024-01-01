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BBC

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:55 ص الإثنين 01 يناير 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما زاد سعر الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40026 جنيها، بتراجع 473 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42429 جنيها، بتراجع 44 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2275 جنيها، بزيادة 30 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري

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