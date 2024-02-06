جابكو للبترول تعتزم ضخ 586 مليون دولار استثمارات في العام المالي المقبل



كتب- أحمد والي:

قال صلاح عبد الكريم، رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو"، إن الخطة الاستثمارية للشركة للعام المالي المقبل 2024-2025 تتضمن ضخ استثمارات تقدر بنحو 586 مليون دولار خلال العام.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أضاف عبد الكريم أن الشركة تستهدف ضمن الخطة زيادة معدل إنتاجها اليومي البالغ حاليا نحو 66 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 72 ألف برميل زيت خام، ومن المخطط أن تحفر 12 بئراً استكشافية وتنموية لتسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطيات، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس "جابكو"، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية "عبر الفيديوكونفرانس"، والتي شهدت اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2023-2024، والموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024-2025.

كما أشار عبد الكريم إلى مواصلة الخطة الطموحة للشركة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج، والتي بدأتها الشركة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة، وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة، وتحديث التوربينات، ووحدات ضغط الغاز، حيث تشهد محطة الإنتاج الرئيسية "المرجان 36" أعمال تحديث وحدة التوربينات.

واستعرض صلاح عبدالكريم الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2024-2025، وخطتها الاستثمارية الطموح للعام، وخطط زيادة معدلات الإنتاج، واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة وعلى رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان؛ والذي بدأ إنتاجه نهاية ديسمبر الماضي، وفقاً لأعلى معايير السلامة، والصحة المهنية، وحماية البيئة.

وأوضح أنه يجري استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، وتركيب المنصة، وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات إنتاجه الحالية إلى أكثر من 7 آلاف برميل يومياً مخطط زيادتها إلى 25 ألف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل.

ولفت عبد الكريم إلى أن أعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع تحدث بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية إنبي، وبتروجت، وخدمات البترول البحرية.

وأكد وزير البترول، خلال أعمال الجمعية، أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الطموح لحفر الآبار وزيادة معدلات الإنتاج في مناطق عمل الشركة بخليج السويس.

وأشاد الملا بالشراكة الناجحة مع شركة دراجون أويل الإماراتية، مشددا على دعم الوزارة المستمر، وتهيئة المناخ لزيادة ضخ الاستثمارات في قطاع البترول، وفقا للبيان.