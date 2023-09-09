الإحصاء: 27.6% تراجعا في صادرات مصر خلال يونيو الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم السبت، أن قيمة العجز في الميزان التجاري وصلت إلى نحو 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي مقابل 4.43 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 47.7%.

وأوضح الجهاز أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 27.6% إلى 2.91 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي مقابل 4.02 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأرجــع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (البترول الخام بنسبة 12.7%، وملابس جاهزة بنسبة 20.5%، وفواكه طازجة بنسبة 32%، وأسمدة بنسبة 39.5%).



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 27.6%، وبطاطس بنسبة 11.5%، وبقول جافة بنسبة 77.3%).



الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.1% إلى 5.23 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023 مقابل 8.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، وهو ما يرجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 37.8%، وقمح بنسبـة 9%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 42.7%، وذرة بنسبة 42.4%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (الغاز الطبيعي بنسبة 33.5%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 10.6%، وسيارات ركوب بنسبة 29.8%، وأنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 76.7%).