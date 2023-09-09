وزير قطاع الأعمال يشهد أول شحنة تصدير تجريبي لمصنع "غزل 4"

الملا: الغاز الطبيعي الوقود الأفضل في المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي

كتبت- شيماء حفظي:

تفقد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للاطمئنان على مواصلة التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج المختلفة بمصنع "غزل 4" المنتظر افتتاحه خلال أسابيع.

وشهد عصمت تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج في إطار التصدير التجريبي والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلي بكمية 150 طنا تقريبا، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت.

ووفقا للبيان، يأتي ذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبي وإحلال واردات الخيوط الكومباكت من الخارج للخيوط الرفيعة، وتم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في دول تركيا وألمانيا والبرتغال والمملكة العربية السعودية.

وتابع عصمت، خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.

وأشار عصمت إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصانع الجديدة والالتزام بالتوقيت المحدد لتسليم الطلبيات والحرص على المصداقية مع العملاء سيكون له تأثير كبير في مرحلة العودة إلى السوق.

واستعرض عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

ويعد مصنع غزل (4) باكورة الافتتاحات بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.