تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. والجرام عيار 21 تحت 2200 جنيه

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، وتراجع الجرام 5 جنيهات في بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1463 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1881 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2195 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17560 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1926 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 1.1 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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