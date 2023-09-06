بعد تجاوز 19 ألف نقطة.. البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات الأربعاء
كتبت- دينا خالد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47% إلى مستوى 19135 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.3%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.71% إلى مستوى 19044 نقطة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا مستوى قياسيا جديدا.
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