صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 19 ألف نقطة لأول مرة
كتبت- دينا خالد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 19023 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.41%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.99% إلى مستوى 18911 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.
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