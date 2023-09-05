صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. والرئيسي يتجاوز 19 ألف نقطة لأول مرة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.59% إلى مستوى 19023 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.41%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.99% إلى مستوى 18911 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.