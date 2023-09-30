انخفاض كبير بسعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت في مصر في بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام نحو 25 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1848.6 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 16.24 دولار بنسبة 0.87% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة يوم الخميس الماضي.

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