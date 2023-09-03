انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفلفل الحامي البلدي والخيار البلدي والصوب خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البطاطس بين 9.5 جنيه و11 جنيها.

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 22 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الخيار البلدي بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و18 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و49 جنيها.

المانجو الهندي بين 17 و33 جنيها.

المانجو الزبدية بين 19 و25 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.